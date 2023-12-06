В ДНР сообщили о гибели двоих пожарных в Донецке при обстреле со стороны ВСУ

Еще 13 получили ранения, отметили в МЧС республики

ДОНЕЦК, 6 декабря. /ТАСС/. Двое пожарных погибли, еще 13 ранены, по уточненным данным, во время тушения пожара в Буденновском районе Донецка из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщило в Telegram-канале МЧС ДНР.

"По уточненным данным, во время тушения пожара пострадали 13 огнеборцев, еще двое, к сожалению, погибли. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Повреждения получили шесть единиц техники", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что двое пожарных погибли, 10 пострадали.

Сообщение о пожаре поступило в 16:40 (время совпадает с московским) на линию 101. "На место выехали пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова. По прибытии было установлено, что вследствие обстрела произошла разгерметизация цистерн с битумом. Подразделения приступили к ликвидации возгорания", - отмечается в сообщении МЧС.

В новость внесены изменения (21:05 мск) - уточняется число раненых.