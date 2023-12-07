Полиция Хельсинки задержала 68 человек в День независимости Финляндии

Правоохранители также следили за использованием беспилотников и выписали четыре штрафа за их запуск в непредназначенном месте

СТОКГОЛЬМ, 7 декабря. /ТАСС/. Полиция финской столицы задержала в День независимости страны 68 человек. Об этом сообщается в заявлении правоохранительных органов.

54 человека были задержаны во второй половине дня из-за неподчинения приказам полиции, 14 задержаны на Центральном железнодорожном вокзале для предотвращения беспорядков.

Кроме того, полиция следила за использованием беспилотников и выписала четыре штрафа за их запуск в непредназначенном месте.

Финляндия в среду отметила 106 лет независимости, этот день объявлен в стране выходным.