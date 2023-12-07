На Камчатке на человека напал медведь

Жизни мужчины ничего не угрожает

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 декабря. /ТАСС/. Медведь-шатун напал на сотрудника охотобазы в Усть-Камчатском муниципальном районе. Жизни мужчины ничего не угрожает, сообщил ТАСС заместитель министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Владимир Гордиенко.

"Медведь напал на мужчину в лесу. Зверь ранил сторожа, но жизни человека ничего не угрожает", - сказал Гордиенко.

Он уточнил, что скорее всего это был медведь-шатун, так как камчатские хищники обычно залегают в спячку в середине ноября. Хищник был ликвидирован.