Жительница Камчатки угрожала на улице школьнику предметом, похожим на оружие

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 декабря. /ТАСС/. Полицейские на Камчатке проверяют инцидент, в котором женщина на улице угрожала школьнику предметом, похожим на оружие, сообщает УМВД России по Петропавловску-Камчатскому.

"Сотрудники УМВД России по городу Петропавловску-Камчатскому проводят проверку по инциденту с участием женщины, которая в ходе конфликта с гражданами на улице демонстрировала предмет, похожий на оружие. Устанавливаются все обстоятельства. Видео о ситуации было размещено в сети интернет", - говорится в сообщении.

Согласно опубликованным кадрам, конфликт произошел на улице. Школьник кинул в прохожего снежок, завязалась словесная перепалка, в результате которой мальчик вытащил электрошокер. Сопровождавшая мужчину женщина достала из автомобиля предмет, похожий на пистолет и угрожала детям с ними расправиться. Ее поведение проверят правоохранители.