В Горловке из-за обстрела частично оказался обесточен жилой массив "Комсомолец"

Глава города Иван Приходько сообщил, что также остановлена работа четырех котельных в поселке шахты им. Гагарина

ДОНЕЦК, 7 декабря. /ТАСС/. Работа одной из подстанций в Никитовском районе Горловки в Донецкой Народной Республике нарушена из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Обесточены 28 трансформаторных подстанций, написал в Telegram-канале глава города Иван Приходько.

"Обстрелом ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) нарушена работа одной из подстанций в Никитовском районе Горловки, в результате чего обесточены 28 трансформаторных подстанций, остановлено четыре котельных в поселке шахты им. Гагарина, частично обесточен жилой массива "Комсомолец", - написал он.

Как сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 06:05 со стороны Дзержинска выпущено по Горловке три снаряда калибром 152 мм.