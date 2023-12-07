На Камчатке возбудили уголовное дело по факту конфликта женщины со школьниками

В соцсетях распространилось видео, на котором видно, как словесная перепалка завязалась после того, как мальчик кинул в прохожего снежок, а затем вытащил электрошокер, после чего сопровождавшая мужчину женщина угрожала детям предметом, похожим на пистолет

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело по факту конфликта школьников и женщины, которая угрожала им предметом, похожим на пистолет, возбудили на Камчатке. Об этом сообщает краевая прокуратура.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия)", - говорится в сообщении.

Согласно опубликованным в соцсетях видео, конфликт произошел на улице. Школьник кинул в прохожего снежок, завязалась словесная перепалка, в результате которой мальчик вытащил электрошокер. Сопровождавшая мужчину женщина достала из автомобиля предмет, похожий на пистолет и угрожала детям с ними расправиться.