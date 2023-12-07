В Донецке две женщины пострадали при сбросе боеприпаса с БПЛА

Они получили ранения

ДОНЕЦК, 7 декабря. /ТАСС/. Две мирных жительницы получили ранения при сбросе взрывоопасного предмета около продуктового магазина в Петровском районе Донецка с беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Кулемзин.

"В результате сброса взрывоопасного предмета с вражеского беспилотного летательного аппарата в Петровском районе на пересечении ул. Петровского и Шуйской (магазин "Березка") ранены две женщины 1970 и 1979 годов рождения", - написал он.

Как сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, боеприпас был сброшен в 10:30 мск.