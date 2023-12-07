Псковский суд приговорил жителя Латвии к 17,5 года колонии за контрабанду 49,7 кг гашиша

Злоумышленик пытался переправить наркотики через российско-эстонскую границу в конце 2022 года

ПСКОВ, 7 декабря. /ТАСС/. Псковский областной суд признал виновным жителя Латвии в контрабанде почти 50 кг гашиша, которые он пытался переправить через российско-эстонскую границу в конце прошлого года. Гражданину назначили 17,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"Псковский областной суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении иностранного гражданина. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере") и п. "б" ч. 4 ст. 229.1 УК РФ ("Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере"). Суд приговорил мужчину к 17 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, суд установил, что в декабре 2022 года мужчина незаконно переместил через государственную границу России более 49 кг гашиша для дальнейшего сбыта. Впоследствии он был задержан сотрудниками таможни, наркотическое средство изъяли.

В декабре прошлого года, пресс-служба Северо-Западного таможенного управления, комментируя этот инцидент, отмечала, что стоимость партии на черном рынке оценивается в сумму более 80 млн рублей. В конструктивных полостях автомобиля тогда таможенники обнаружили 62 свертка, упакованных в полиэтиленовую пленку.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления о том, что сотрудники псковской таможни на российско-эстонской границе пресекли ввоз крупной партии гашиша общим весом 49,7 кг. Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере. Легковой автомобиль под управлением жителя Латвии сотрудниками таможни тогда был осмотрен с применением инспекционно-досмотрового комплекса.