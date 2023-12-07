В Вануату и Новой Каледонии отменили угрозу цунами

Предполагалось, что появление волн цунами возможно в пределах 300 км от эпицентра подземных толчков

СИДНЕЙ, 7 декабря. /ТАСС/. Национальный центр предупреждения о цунами США отменил угрозу появления волн цунами из-за землетрясения у побережья Вануату и Новой Каледонии.

"Согласно всем имеющимся данным, угроза цунами, вызванная землетрясением, в настоящее время миновала", - говорится в сообщении центра.

Ранее центр объявил об угрозе цунами в связи с землетрясением магнитудой 6,9 у берегов Вануату. Предполагалось, что появление волн цунами возможно в пределах 300 км от эпицентра подземных толчков вдоль побережья Вануату и Новой Каледонии.