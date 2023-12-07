Суд в Москве арестовал оперативника Росгвардии по делу о похищениях и убийствах

Сергей Волостных будет находиться в СИЗО до 6 февраля

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца еще одного предполагаемого участника банды, действовавшей с 1998 года, оперуполномоченного главного управления Росгвардии Сергея Волостных, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 февраля", - огласил постановление судья.

Обвиняемый вину не признал. По данным следствия, Волостных занимался перевозкой членов банды. Ранее Басманный суд также арестовал начальника штаба СОБР "Рысь" Алексея Алпатова и Андрея Яхнева - экс-начальника подразделения "Витязь", бывшего сотрудника центра "Т" ФСБ России.

Накануне официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании лидера и других участников банды, специализировавшихся на тяжких преступлениях с 1998 года. Участникам инкриминируется совершение более 30 преступлений, среди которых убийство советника министра путей сообщения России в 2002 году. Криминальная структура была сформирована в конце 90-х годов XX века. Ее лидерами стали бывший военнослужащий Вооруженных сил РФ и сотрудник спецназа СОБР. По данным МВД, в состав банды вошли около 20 человек, среди которых действующие сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие Внутренних войск МВД и Вооруженных сил России. В четверг пресс-служба СК РФ сообщила о предъявлении восьмерым задержанным участникам банды Павла Христева обвинений в похищениях людей и убийствах, совершенных в Московском регионе в 2000-2003 годах. Установлено, что члены банды под руководством Христева в 2004 году по заказу похитили и убили владельца Красногвардейского рынка Москвы и его сожительницу. Кроме того, в 2020-2023 годах они напали на предпринимателя и похитили его имущество на сумму 2 млн рублей, а также по заказу подожгли машину другого человека в 2020-2023 годах.