Пожар в ресторане в центре Москвы потушили

Пострадавших нет

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Пожар в ресторане на Новом Арбате в центре Москвы ликвидирован на площади 5 кв. м, никто не пострадал, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"Пожар в заведении полностью ликвидирован на площади 5 кв. м. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. По его словам, возгорание произошло в подсобном помещении ресторана.

Как сообщалось ранее, пожар произошел в здании ресторана по адресу: улица Новый Арбат, 15. Из помещения были эвакуированы 70 человек. Согласно данным из открытых источников, в здании разместились более 10 ресторанов и кафе.