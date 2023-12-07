Директор московской школы №1286 опроверг данные о сыпи от антисептика у 20 учеников

И. о. директора школы Михаил Аникеев сообщил, что средство, принесенное из дома, использовала только одна ученица

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Данные о том, что у 20 учеников школы №1286 в Москве появилась сыпь от обработки рук антисептиком, не соответствует действительности, сообщил ТАСС и. о. директора школы Михаил Аникеев.

Ранее в Telegram-канале телеканала "360" появилась информация, что около 20 детей пожаловались на сыпь и аллергическую реакцию после того, как обработали руки антисептиком в одной из школ в Северном Тушине.

"Информация о том, что у 20 учеников школы №1286 появилась сыпь после антисептика, не соответствует действительности. Средство, принесенное из дома, использовала только одна ученица. После того как она обработала руки антисептиком, в кабинете появился сильный запах, поэтому классный руководитель решила проветрить помещение", - сказал он.

Аникеев отметил, что через какое-то время, когда дети уже вернулись в класс на урок, несколько из них пожаловались на головную боль и першение в горле, им вызвали специализированные службы. Также о случившемся сообщили родителям школьников. "Медики внимательно осмотрели всех детей, никакая специализированная медицинская помощь или госпитализация им не понадобилась. Сейчас ребята чувствуют себя нормально и продолжают посещать занятия. Больше никаких жалоб на самочувствие от них не поступало", - добавил он.