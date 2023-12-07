В Хакасии возбудили уголовное дело по факту гибели двух туристов в тайге

Инцидент произошел в районе села Приисковое

ТАСС, 7 декабря. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух туристов, попавших в метель и заночевавших в тайге в районе села Приисковое в Хакасии. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"В Республике Хакасия по факту гибели двоих туристов в таежной местности возбуждено уголовное дело <…> по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух человек)", - говорится в сообщении.

По данным СК, утром 6 декабря две группы туристов выехали на снегоходах из села Приисковое в окрестности населенного пункта. В условленное время туристы не вернулись к месту расположения и не вышли на связь. Из-за сильного ветра и метели они не сумели выбраться из горно-таежной местности и остались ночевать в тайге. "На следующий день с заявлением о безвестном исчезновении туристов в правоохранительные органы обратился сотрудник гостевого дома, где остановились пропавшие люди, в связи с чем были организованы их поиски. В результате проведенных поисковых мероприятий <…> установлено местонахождение 24 туристов, 2 туриста из разных групп обнаружены без признаков жизни", - пояснили в ведомстве.

По версии следствия, предположительно у одного из туристов резко ухудшилось состояние здоровья и он скончался, другой турист направился на снегоходе расчищать дорогу, попал в метель и не смог вернуться обратно к основной группе. "В настоящее время тела погибших туристов доставлены на базу, проводится осмотр, в ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти погибших людей", - сообщили в СК.