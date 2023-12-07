Производственные мощности "Электрозавода" в Москве не пострадали при пожаре

Возгорание произошло в помещении, выведенном из эксплуатации

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Производственные мощности "Электрозавода" в Москве при пожаре в одном из цехов не пострадали, а возгорание произошло в помещении, выведенном из эксплуатации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе АО "Холдинг ЭРСО", который является владельцем производственной площадки.

"Возгорание возникло в помещении бывшего лакокрасочного цеха площадью около 50 кв. м, находящемся на большом удалении от производственных корпусов "Электрозавода", - рассказали в пресс-службе.

Как отметили в компании, пострадавших нет, а эвакуация сотрудников завода не понадобилась - пострадавшее от огня здание выведено из эксплуатации. "В причинах возгорания предстоит разбираться специалистам", - добавили в пресс-службе.

Также в компании сообщили, что в конце ноября на "Электрозаводе" прошли учения по противопожарной безопасности, и тогда учебная эвакуация сотрудников прошла без замечаний, а ликвидация очага отработана с положительной оценкой.

Как сообщалось ранее, возгорание произошло в одном из цехов "Электрозавода" на Электрозаводской улице, д. 21, стр. 40. Происходило горение в лакокрасочном цехе по производству ЖБИ и металлоконструкций. Тушение проводилось по повышенному рангу сложности. Пожар локализовали на площади 110 кв. м.