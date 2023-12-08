На Байкале автомобиль с тремя рыбаками провалился под лед

Пострадавших спасли

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Трое рыбаков на автомобиле провалились под лед на озере Байкал в Бурятии. Об этом сообщили в телеграм-канале Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

"На озере Байкал в заливе Провал Кабанского района Республики Бурятия три человека на автомобиле Toyota Land Cruiser провалились под лед. Спасателям Посольского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда информация о провале поступила от дежурного ЕДДС", - говорится в сообщении.

Рыбаки самостоятельно выбрались из машины на лед и замерзали. За ними выехали спасатели на вездеходе. Примерно в 12 км от села Дубинино они обнаружили женщину-рыбака. Она рассказала, что разделилась с товарищами и указала место, где их можно найти. Двоих мужчин обнаружили возле рыбацкой будки, где они ожидали помощь.

По словам спасателей, поиск осложнял сильный ветер. Пострадавших заметили, когда они светили фонариками. Рыбаков отогрели в салоне вездехода, напоили чаем. На берегу их передали родственникам. Отмечается, что Байкал еще не замерз, в заливах идет активное становление льда. Выезд и выход на лед запрещен.