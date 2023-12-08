Отец Артема Усса заявил, что представители США не беседовали с обвиняемым ими бизнесменом

Сенатор от Красноярского края Александр Усс отметил, что арест его сына в Милане был изначально политически мотивированным

КРАСНОЯРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Власти США с октября 2022 года и до настоящего момента не изъявили желание пообщаться с российским предпринимателем Артемом Уссом, обвиняемым ими в уклонении от санкций и отмывании денег. Об этом ТАСС сообщил отец бизнесмена, сенатор от Красноярского края Александр Усс.

В начале декабря пресс-служба Госдепартамента сообщила, что американские власти готовы выплатить до $7 млн за данные об Уссе. Его задержали в Италии 17 октября 2022 года по запросу США. Затем под домашним арестом он ожидал решения суда об экстрадиции в США.

"Со стороны США Артему предъявлялось обвинение (коллективное - наряду еще с пятью лицами) лишь однажды - 17 октября 2022 года при его задержании в Милане. <…> В течение всего этого времени (в период его пребывания в Италии в тюрьме, под домашним арестом, а затем и в России) сторона обвинения инициативы по получению от него какой-либо информации не проявляла. Соответственно, допросов, бесед, контактов в иной форме с ним не было", - сообщил Усс.

По словам Усса, арест его сына в Милане был изначально политически мотивированным и имел своей целью пополнить обменный фонд США. Также он отметил, что сын в России.

На вопрос ТАСС в возможном обращении в суд с иском на представителей США за моральной компенсацией, Усс ответил, что "пока об этом не думали, идея интересная".

Артем Усс обвиняется в США в уклонении от санкций и отмывании денег, в Штатах ему грозит от 20 до 30 лет тюрьмы. 23 марта Усс несанкционированно покинул место, где находился под домашним арестом в съемной квартире под Миланом. Позже он добровольно явился в следственный департамент МВД России.