В Забайкалье число коррупционных преступлений выросло в 1,5 раза

С начала 2023 года в регионе выявили 152 таких правонарушения

ЧИТА, 8 декабря. /ТАСС/. Количество коррупционных преступлений, выявленных в Забайкальском крае за год, выросло в 1,5 раза. Об этом журналистам в ходе брифинга сообщил начальник отдела противодействия коррупции прокуратуры региона Семен Писаренко.

"В этом году правоохранителями выявлено в 1,5 раза больше коррупционных преступлений - 152. В том числе факты взяточничества - 85. Уже на протяжении четырех лет средняя сумма в крае по выявленным фактам получения взятки втрое превышает среднероссийский показатель. В этом году она составила 1,6 млн рублей", - сказал Писаренко.

По его словам, наибольшая сумма взятки, выявленная в этом году, составила 70 млн рублей. Эти деньги получили руководители Службы единого заказчика Забайкальского края в обмен на помощь при заключении госконтрактов на строительство и ремонт ряда объектов. Несколько человек уже осуждены по данному факту, остальные ожидают приговор. Наименьшую взятку в размере 7 тыс. рублей получил врач-инфекционист за оформление поддельного больничного листа.

"Таких фактов у нас не так много. Да и вообще я хотел бы отметить, что бытовая коррупция в Забайкальском крае не так распространена. Проводя анализ, не первый год отмечаю, что [у нас не распространена] характерная для других регионов ситуация с дачей взяток сотрудникам ГИБДД. Порядка 10 случаев выявляется ежегодно, и только 1-2 случая с жителями края. Все остальные - люди из других регионов", - добавил прокурор.

Он отметил, что акцент в работе прокуроров смещается к выявлению большего числа коррупционеров, совершающих грубые правонарушения, связанные с неурегулированием конфликтов интересов, участием в предпринимательской деятельности. Таких лиц в этом году установлено вдвое больше - 66. В текущем году по мерам прокурорского реагирования в связи с утратой доверия уволено в 1,5 раза больше лиц - 33. В том числе шесть глав муниципальных образований, два муниципальных служащих, остальные - депутаты органов местного самоуправления.