Следовавший из Иркутска в Фергану самолет из-за тумана совершил посадку в Намангане

В пресс-службе Uzbekistan Airports уточнили, что по решению авиакомпании S7 Airlines 177 пассажиров доставят в пункт назначения наземным транспортом

ТАШКЕНТ, 8 декабря. /ТАСС/. Самолет российской авиакомпании S7 Airlines, следовавший из Иркутска в Фергану, из-за тумана в аэропорту назначения совершил посадку в Намангане. Об этом сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

"Самолет авиакомпании S7 Airlines, следовавший рейсом SBI-6323 по маршруту Иркутск - Фергана, из-за плохих метеоусловий в аэропорту назначения (туман, видимость 50м) в 23:27 по местному времени совершил посадку на запасном аэродроме в аэропорту "Наманган", - говорится в сообщении. Сообщается также, что по решению авиакомпании 177 пассажиров будут доставлены в Фергану наземным транспортом.

По данным пресс-службы, с 00:10 по местному времени (22:10 мск) из-за густого тумана был ограничен прием рейсов и в аэропорту Намангана. В этой связи экипаж самолета авиакомпании Panorama Airways, летевший рейсом UZP-5382 по маршруту Медина - Наманган, принял решение следовать на запасной аэродром в Ташкент.

"В 02:33 по местному времени воздушное судно с 170 пассажирами на борту совершило посадку в аэропорту Ташкент", - добавили в пресс-службе.