В Красноярске возбудили дело после передачи 160 тыс. кв. м федеральной земли застройщику

Прокуратура также направила заявление в Арбитражный суд об изъятии участка из незаконного владения

КРАСНОЯРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту передачи застройщику 160 тыс. кв. м земли в федеральной собственности, приобретенной мэрией у Красноярской судостроительной верфи. Об этом говорится в сообщении прокуратуры региона.

"Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин поручил прокурору Красноярского края [Роману Тютюнику] инициировать уголовное преследование должностных лиц администрации Красноярска в связи с незаконной передачей строительной компании федерального земельного участка. <…> По собранным прокуратурой материалам следственный орган возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении. Сейчас проводятся обыски и выемка документов.

По информации прокуратуры, в 2017 году действовавший тогда заместитель руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска, не имея полномочий на распоряжение землей в федеральной собственности, заключила договор купли-продажи с Красноярской судостроительной верфью. Был приобретен участок земли в 160 тыс. кв. м, который передали строительной компании. С 2023 года она начала возведение жилого комплекса без учета потребности в социальных объектах. Прокуратура также направила заявление в Арбитражный суд Красноярского края об изъятии земли из незаконного владения и возвращении ее в федеральную собственность.

Ранее Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил другой иск прокуратуры региона к застройщикам территории бывшего Красноярского комбайнового завода о возврате земли этого предприятия в пользу государства. Требование о взыскании около 500 млн рублей было выделено в отдельное производство.