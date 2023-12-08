В Приморье в ДТП со школьным автобусом пострадали два человека

Один из них ребенок

ВЛАДИВОСТОК, 8 декабря. /ТАСС/. Школьный автобус попал в ДТП в Партизанске Приморского края, сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры. В салоне находился 21 ребенок.

"Произошло ДТП с участием школьного автобуса", - сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, на 82-м км автодороги Шкотово - Пароизанск произошло ДТП с участием школьного автобуса. Автобус следовал с экскурсии из Владивостока в село Сергеевка Партизанского района.

Позже в пресс-службе УМВД региона сообщили, что один ребенок и водитель, по предварительной информации, госпитализированы.

"Предварительно установлено, что водитель автобуса при выполнении поворота налево не уступил дорогу Toyota Sprinter. Дети были пристегнуты ремнями безопасности. В настоящее время они осматриваются прибывшими на место медиками. Прокуратура Партизанска организовала проверку по факту ДТП", - сообщила прокуратура в Telegram-канале.

В новость внесены изменения (10:39 мск) - добавлена информация о пострадавших.