В Новосибирске обществу охраны памятников отказали в участии в споре о военном городке

По словам председателя регионального отделения ВООПИК Натальи Шаминой, снятие охранного статуса с архитектурного ансамбля городка может повлечь за собой утрату зданий

НОВОСИБИРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Областной суд отказал новосибирскому отделению Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) во вступлении в качестве третьей стороны в дело о статусе бывшего военного городка как объекта культурного наследия. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.

В марте 2023 года Сибирское территориальное управление имущественных отношений Министерства обороны РФ обратилось в суд с требованием признать недействительным постановление о включении в реестр объектов культурного наследия для зданий бывшего военного городка, построенного в начале XX века и сейчас постепенно разрушающегося. Ответчиком по делу выступает администрация губернатора и правительство региона.

"Ходатайство отклонено", - сказала судья.

Как сообщила журналистам председатель новосибирского отделения ВООПИК Наталья Шамина, снятие охранного статуса с архитектурного ансамбля военного городка с высокой вероятностью повлечет за собой утрату зданий. "Это действительно памятник воинской славы и императорской армии, и периода гражданской войны, отечественной войны. Это имеет огромную историческую значимость для всего региона, поскольку именно здесь находился, например, штаб легендарной 24-й армии, которая отбросила немцев под Москвой", - пояснила она.

В начале декабря в управлении СК по региону сообщили о возбуждении уголовного дело о халатности в отношении региональной инспекции по охране объектов культурного наследия из-за необеспечения сохранности архитектурных памятников на территории городка.