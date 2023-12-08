В Астраханской области руководителя фирмы приговорили к трем года колонии

Мужчина пытался задекларировать дизельные двигатели, используемые на танках Т-90 под видом предназначенных для машин сельхозназначения

АСТРАХАНЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Исполнительный директор ООО "Спектр" признан судом виновным в незаконном перемещении через госграницу России и таможенную границу ЕАЭС товаров военного назначения. Мужчина приговорен к трем годам колонии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по Астраханской области.

"Октябрьский районный суд Новороссийска признал фигуранта виновным с назначением наказания в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Деятельность руководителя фирмы была пресечена органами ФСБ России и Астраханской таможней в ходе работы по линии борьбы с контрабандой. Установлено, что руководитель коммерческой компании пытался задекларировать дизельные двигатели, используемые на танках Т-90 под видом предназначенных для машин сельхозназначения. В отношении руководителя ООО "Спектр" Астраханской таможней было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда), которое в дальнейшем направлено на расследование в следственное подразделение УФСБ России по Астраханской области.