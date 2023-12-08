Сейсмолог назвал чрезвычайно высоким риск сильного землетрясения в районе Стамбула

Он составляет 47%, уточнил Наджи Гёрюр

СТАМБУЛ, 8 декабря. /ТАСС/. Вероятность возникновения мощного землетрясения в районе Стамбула в любой момент составляет 47%. Это чрезвычайно высокий показатель риска, сообщил ведущий турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр.

"Вероятность возникновения в любой момент сильного землетрясения в районе Мраморного моря, где проходит линия тектонического разлома [и расположен Стамбул], весьма высока. Для Стамбула этот риск составляет 47%, это невероятно высокий показатель", - приводит слова ученого телеканал Haber Global.

По его мнению, если разлом тектонической плиты произойдет в районе Кумбургаз в Мраморном море, магнитуда землетрясения составит 7,2, если в районе Принцевых островов - 7. "Но если разлом произойдет одновременно, ожидается землетрясение магнитудой 7,5", - отметил он.

Сейсмологи неоднократно предупреждали о возможности сильного землетрясения в районе Стамбула. При толчках магнитудой 7 и более, как они считают, порядка 90 тыс. строений могут обрушиться сразу, 260 тыс. будут повреждены и станут непригодными для проживания, временное жилье понадобится 4,5 млн человек.

В августе 1999 года в районе Стамбула, который расположен на стыке Анатолийской и Евразийской тектонических плит, произошло землетрясение магнитудой 7,6. По официальным данным, погибли 17,2 тыс. человек, по неофициальным - почти 40 тыс., еще 45 тыс. пострадали.