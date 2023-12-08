В Новосибирске заказчику и подрядчику строительства станции метро дадут уголовную оценку

Изначально станцию метро "Спортивная" планировалось ввести в эксплуатацию к 1 сентября 2022 года

НОВОСИБИРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Прокуратура даст уголовно-правовую оценку в отношении муниципального заказчика и подрядчика строительства "Спортивной" - единственной более чем за 10 лет новой станции новосибирского метрополитена. Об этом рассказал на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС прокурор Новосибирска Роман Сивак.

"В отношении компании-подрядчика было возбуждено несколько административных дел за нарушение условий и сроков контрактов. <…> Кроме того, в отношении начальника департамента транспорта также было возбуждено административное дело. <…> В настоящее время дается уже уголовно-правовая оценка со стороны как заказчика, так и непосредственно подрядчика", - сказал Сивак.

Изначально станцию метро "Спортивная" в Новосибирске планировалось ввести в эксплуатацию к 1 сентября 2022 года. Позднее из-за замены оборудования и последующей доработки проектной документации срок был перенесен на весну, позже - на июль, а потом - на октябрь. В августе этого года разрешение на строительство продлили до 25 декабря. Суд в Новосибирске назначил штраф более 13 млн рублей подрядчику строительства - компании "Спецтрансстрой".

Новосибирский метрополитен - единственный в России за Уралом. Он был открыт в 1985 году, в его составе действуют две линии (Ленинская и Дзержинская) из 13 станций. Последняя из них - "Золотая Нива" - была введена в эксплуатацию в феврале 2011 года.