ВСУ дистанционно заминировали поселок в Алёшкинском муниципальном округе

В администрации округа уточнили, что Вооруженные силы Украины использовали для этого кассетные боеприпасы

ГЕНИЧЕСК, 8 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели дистанционное минирование поселка городского типа Новая Маячка в Алёшкинском муниципальном округе Херсонской области. Об этом сообщили ТАСС в администрации округа.

"На улицах Степная, Днепровская поселка городского типа Новая Маячка обнаружены взрывоопасные предметы, огороды и сады ими усыпаны. Просим местных жителей быть предельно осторожными", - сказали в администрации.

Там уточнили, что ВСУ использовали для минирования местности кассетные боеприпасы.

На данный момент в Новой Маячке проживают более 5 тыс. человек. Российские военные проводят разминирование территории.