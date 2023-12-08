Kyodo: в Японии вертолет ВС США в полете лишился панели обшивки

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ТОКИО, 8 декабря. /ТАСС/. Вертолет ВС США, приписанный к авиабазе Ацуги (префектура Канагава), лишился панели обшивки, вероятно, это произошло в ходе тренировочного полета. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что металлическая панель весила порядка 7 кг. Информации о пострадавших или каком-либо ущербе в результате инцидента на данный момент не поступало, место падения панели пока не обнаружено.

В Японии периодически происходят мелкие инциденты, связанные с военной авиацией США, дислоцированной в стране, что вызывает недовольство и обеспокоенность у местного населения и региональных властей. В настоящее время внимание к этой теме особенно повышено на фоне крушения конвертоплана Osprey американских ВС, которое произошло 29 ноября близ побережья острова Якусима.

Разбившийся конвертоплан был приписан к американской базе Ёкота в пригороде Токио и совершал перелет с базы Ивакуни (префектура Ямагути) на базу Кадена (префектура Окинава). На данный момент неизвестно, что стало причиной падения конвертоплана. Американское военное командование объявило, что все восемь членов экипажа винтокрылой машины погибли. В настоящее время американская сторона приостановила полеты всех своих Osprey, дислоцированных в разных частях мира.

За годы эксплуатации с американскими конвертопланами произошло больше десятка крупных инцидентов, в результате которых погибли люди. Многочисленные мелкие происшествия с Osprey регулярно происходят и на территории Японии, что вызывает серьезную обеспокоенность у местного населения.