В Югре после возгорания грузовика госпитализировали четырех человек

По данным полиции, в кузове находилось четыре пустых газовых баллона и обогреватель с подачей тепла от дизельного топлива, который мог стать причиной ЧП

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 декабря. /ТАСС/. Грузовой автомобиль загорелся в Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа, в результате происшествия госпитализированы четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Югре.

"Сегодня в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на улице Тюменский тракт в городе Пыть-Ях произошло возгорание автомобиля ГАЗ, оборудованного фургоном для перевозки людей. В результате пострадали все граждане, находившиеся в фургоне. Они были госпитализированы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что в пути 59-летний водитель грузовика услышал громкий звук из кузовной части, где находились четыре человека. Мужчина остановился и помог людям выбраться, после чего сообщил о произошедшем в оперативные службы. "В кузове находилось четыре пустых газовых баллона и обогреватель с подачей тепла от дизельного топлива, который, предположительно, и стал возможной причиной возгорания", - добавили в пресс-службе.