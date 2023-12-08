В центре Нижнего Новгорода загорелась крыша кафе

Происходит эвакуация посетителей

ТАСС, 8 декабря. Пожар тушат в здании кафе в центре Нижнего Новгорода на улице Большой Покровской, об этом сообщает пресс-служба областного главка МЧС.

"В 16:14 мск поступило сообщение о пожаре в кафе на улице Большой Покровской, дом 46. Происходит эвакуация посетителей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, горит крыша здания на четвертом этаже, в настоящий момент эвакуированы 50 человек. Эвакуация продолжается.

Как передает корреспондент ТАСС, на месте работают несколько пожарных расчетов. Наблюдается сильное задымление. Открытого горения здания не наблюдается, огнем повреждены два здания.

Мэр Нижнего Новгорода выехал на место пожара, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Большая Покровская - центральная улица Нижнего Новгорода. Она связывает сразу четыре площади: Минина и Пожарского, Театральную, Горького и Лядова. Эта пешеходная улица - одна из самых посещаемых туристами, она берет начало фактически от Нижегородского кремля.