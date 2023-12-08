На западе Москвы ликвидировали утечку на сетях водоснабжения

Городские службы приводят в порядок дорожное полотно после разлития воды

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали утечку на сетях водоснабжения в районе улицы Ельнинской в Москве. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Утечка на сети водоснабжения в районе улицы Ельнинская в Западном административном округе ликвидирована. Городские службы приводят в порядок дорожное полотно после разлития воды", - говорится в публикации.

В столичном департаменте транспорта сообщили, что движение на месте утечки восстановлено.