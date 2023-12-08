В Москве автомобиль столкнулся с трактором на внешней стороне Садового кольца

Движение в районе ДТП затруднено

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с трактором на внешней стороне Садового кольца, движение в районе ДТП затруднено. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внешней стороне Садового кольца (Садовая-Сухаревская улица, д. 11) легковой автомобиль столкнулся с трактором. <...> Движение в районе происшествия затруднено", - говорится в сообщении.

Оперативные службы города изучают обстоятельства происшествия, информация о пострадавших уточняется.