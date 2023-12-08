СМИ: причастные к убийству учителя во Франции в 2020 году получили тюремные сроки

Как сообщает телеканал BFMTV, один из школьников получил 24 месяца тюрьмы, из которых 6 представляют собой реальный срок

ПАРИЖ, 8 декабря. /ТАСС/. Парижский суд по делам несовершеннолетних вынес приговор в отношении шести школьников, обвиняемых в причастности к убийству учителя Самюэля Пати террористом в столичном пригороде в октябре 2020 года. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник.

Школьники получили тюремные сроки от 14 месяцев условно до полугода реального лишения свободы. В частности, подросток, следивший за учителем и передавший убийце данные о его местонахождении, получил 24 месяца тюрьмы, из которых 6 представляют собой реальный срок, 18 - условный. Ученица колледжа, с чьих обвинений началась травля учителя и которой на тот момент было 13 лет, предстала перед судом за "клеветнический донос". Она была приговорена к 18 месяцам лишения свободы условно. Других подробностей канал не приводит.

Слушания велись в закрытом режиме с учетом несовершеннолетнего возраста ответчиков на момент совершения преступления, на них могли присутствовать только лица, которых непосредственно касалось это дело.

Пати был убит 16 октября 2020 года в городе Конфлан-Сент-Онорин рядом со школой, где он преподавал историю и географию. Преступник пытался угрожать полицейским, прибывшим на место происшествия, и был застрелен. Глава антитеррористической прокуратуры страны Жан-Франсуа Рикар сообщил, что убийству предшествовала кампания в соцсетях, которую, как считается, запустил отец одной из учениц после того, как на уроке о свободе слова Пати показал детям несколько материалов, в том числе карикатуры на пророка Мухаммеда, уже становившиеся поводом для террористических нападений во Франции.