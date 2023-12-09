В Уфе неизвестный напал на нескольких прохожих

Возбуждены уголовные дела

ТАСС, 9 декабря. Сотрудники полиции разыскивают мужчину, который нанес травмы нескольким жителям Уфы. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой управления МВД России по городу Уфе.

"МВД по Республике Башкортостан и управлением МВД России по городу Уфе проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления личности и задержания подозреваемого в совершении нескольких фактов причинения телесных повреждений гражданам. В полицию города Уфы поступило несколько сообщений от граждан, что около улиц Братьев Кадомцевых и Рихарда Зорге преступник нанес им телесные повреждения и скрылся", - отмечается в сообщении.

По фактам возбуждено несколько уголовных дел. Сотрудники полиции ведут розыск злоумышленника, изучены записи камер наблюдения. Не исключено, что подозреваемый может скрываться около ТРК "Планета" или микрорайона Сипайлово, отметили в пресс-службе. На вид мужчине около 18-20 лет, худощавого телосложения. Он был одет в шапку алого цвета, куртку темно-синего цвета, штаны черного цвета, светлые кроссовки, на его лице была белая медицинская маска.

В сообщении следственного управления СК РФ по республике говорится, что следственными отделами по Советскому району Уфы СУ СК России по Башкирии возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). "По версии следствия, вечером 25 ноября на улице Братьев Кадомцевых неизвестный мужчина в отсутствие какой-либо явной причины нанес 81-летней женщине один удар неустановленным предметом по голове, причинив черепно-мозговую травму, в результате которой потерпевшая скончалась в больнице 7 декабря", - говорится в сообщении.