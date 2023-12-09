На севере Москвы в ДТП погиб человек

Водитель легкового автомобиля въехал в столб

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля въехал в столб на 3-м Новомихалковском проезде на севере Москвы, врачи констатировали смерть, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Новомихалковском 3-м проезде (в районе дома 8) водитель легкового автомобиля не справился с управлением и въехал в столб", - говорится в сообщении. Как добавляется в публикации со ссылкой на ГИБДД города, 63-летний водитель умер в результате отрыва тромба.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия не затруднено.