СМИ: на Кубе задержали мужчину из США по подозрению в подготовке терактов

По информации портала Cubadebate, он приехал в республику из штата Флорида на водном мотоцикле

ГАВАНА, 10 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы Кубы задержали гражданина республики, который проживал в США и прибыл на остров с целью вербовки группы для совершения террористических актов. Об этом в субботу сообщил новостной портал Cubadebate.

По его данным, мужчина приехал на водном мотоцикле из штата Флорида на северное побережье провинции Матансас. При задержании у него было изъято оружие.

Власти отмечают, что прибывший контактировал с людьми, в отношении которых заведены уголовные дела по обвинению в планировании, организации и финансировании терактов против Кубы. Правоохранительные органы ведут поиск сообщников задержанного.