Центр Архангельска остался без света после отключения кабеля

АРХАНГЕЛЬСК, 10 декабря. /ТАСС/. Центральная часть Архангельска осталась без света после отключения кабельной линии, сообщили ТАСС в архангельском филиале "Россети Северо-Запад".
"Энергетики восстанавливают электроснабжение в районе Троицкого проспекта, улиц Логинова и Карла Маркса после отключения кабельной линии 6 кВ", - сказали в пресс-службе.
Ведутся работы по устранению нарушения, организуются резервные схемы электроснабжения. Планируется, что электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время.
В Архангельске сейчас минус 20 градусов.