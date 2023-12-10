Центр Архангельска остался без света после отключения кабеля

По данным регионального филиала "Россети Северо-Запад", специалисты ведут восстановительные работы в районе Троицкого проспекта, улиц Логинова и Карла Маркса

АРХАНГЕЛЬСК, 10 декабря. /ТАСС/. Центральная часть Архангельска осталась без света после отключения кабельной линии, сообщили ТАСС в архангельском филиале "Россети Северо-Запад".

"Энергетики восстанавливают электроснабжение в районе Троицкого проспекта, улиц Логинова и Карла Маркса после отключения кабельной линии 6 кВ", - сказали в пресс-службе.

Ведутся работы по устранению нарушения, организуются резервные схемы электроснабжения. Планируется, что электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время.

В Архангельске сейчас минус 20 градусов.