В Белгородской области за сутки зафиксировали 42 прилета со стороны ВСУ

Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 10 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области 42 различных боеприпаса, в том числе несколько БПЛА, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе по селу Журавлевка и МАПП "Нехотеевка" выпущено по три артиллерийских снаряда. В селе Наумовка с БПЛА сброшено четыре взрывных устройства. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет. В Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка с квадрокоптера на экскаватор сброшено одно самодельное взрывное устройство. Пострадавших нет", - написал губернатор.

В Валуйском городском округе по селу Новопетровка в субботу был выпущен один минометный снаряд, обошлось без последствий. "В Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старый - зафиксировано семь прилетов. Никто не пострадал, разрушений нет. В Грайворонском городском округе по окраине села Безымено выпущено четыре минометных снаряда. Пострадавших и разрушений нет", - отметил Гладков.

Украинские военные также выпустили шесть артиллерийских выстрелов по окраине села Поповка в Краснояружском районе.

"В Шебекинском городском округе по селу Середа, хутору Мухин и МАПП "Шебекино" выпущено по три минометных снаряда, по селу Терезовка - два, по селам Белянка и Муром - по одному одному минометному снаряду. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - проинформировал губернатор.