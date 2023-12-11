В Сыктывкаре в результате пожара пострадали два человека

Причина возгорания выясняется

СЫКТЫВКАР, 11 декабря. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате пожара в восьмиэтажном панельном доме в Эжвинском районе Сыктывкара, они госпитализированы, сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Республике Коми. Изначально сообщалось о 90 эвакуированных жильцах, 10 спасенных, из которых трое были переданы медикам.

"В результате пожара пострадали два человека, взрослые. Они направлены в Коми республиканскую больницу", - сообщили ТАСС в пресс-служба регионального главка МЧС. В пресс-службе Минздрава Коми ТАСС сообщили, что оба пострадавших отравились угарным газом. Один из них находится в реанимации, решается вопрос о его переводе в отделение.

По уточенным данным ГУ МЧС, пожар был ликвидирован около 4 часов утра на площади более 400 кв. м. Огнем повреждены более 10 квартир. Причина возгорания выясняется.

Пожар произошел вечером 10 декабря в многоэтажном панельном одноподъездном доме на 212 квартир, бывшем общежитии. Возгорание началось в 21:30 мск с квартиры на пятом этаже, затем огонь перекинулся на балконы с пятого по восьмой этаж. В полночь возгорание локализовали на площади 170 кв. метров. Пункт временного размещения развернули в местном дворце культуры бумажников, в нем расположились 50 человек, они обеспечены горячим питанием. Остальные разместились у родственников и знакомых, отметили в ГУ МЧС.

Как сообщил мэр Сыктывкара Владимир Голдин, жителям предоставят помещения в маневренном фонде. Ремонтная бригада эжвинского МУП "Жилкомхоз" готова выйти на объект для проведения работ по сохранению теплового контура здания, все материалы подготовлены. Налажено взаимодействие с органами правопорядка по обеспечению сохранности имущества в пострадавших квартирах. Голдин поблагодарил волонтеров, которые откликнулись и обеспечили жителей пострадавшего дома чаем, питьевой водой и питанием. Как сообщают в соцсетях, еще до окончания ликвидации пожара местные жители стали организовывать сбор вещей для погорельцев.

Прокуратура Эжвинского района Сыктывкара организовала проверку в связи с произошедшим пожаром.