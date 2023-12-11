В Ростовской области гололед привел к массовым травмам и отключениям света

В травмпункты областного центра обратились за помощью 80 человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 декабря /ТАСС/. Электроснабжение нарушено в некоторых районах Ростова-на-Дону и населенных пунктах Азовского района Ростовской области из-за ледяного дождя, сообщили в пресс-службе филиала "Россети Юг". Из-за гололеда 80 человек обратились за помощью в травмпункты областного центра.

"Специалисты филиала "Россети Юг" - "Ростовэнерго" восстанавливают электроснабжение в некоторых районах Ростова-на-Дону и населенных пунктах Азовского района, нарушенного в результате непогоды. Сегодня в городе и ближайших районах осадки в виде ледяного дождя при минусовой температуре воздуха, что ведет к гололедным образованиям, в том числе на проводах воздушных линий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что часть потребителей запитана по резервной линии электропередачи. Над устранением локальных аварий работают пять бригад, задействовано пять единиц спецтехники. Ранее потребителей подключались по резервной схеме, однако сейчас она прервана из-за строительства Западной хорды, и возможности оперативно запитать по временным схемам всех потребителей нет. Возобновить подачу электроэнергии планируется к 15:00 11 декабря.

Как сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения Ростовской области, из-за гололеда в областном центре в травмпункты за медицинской помощью обратились 80 человек. "На 12:00 мск 11 декабря в Ростове-на-Дону в связи с гололедом в травмпункты города за медицинской помощью обратилось 80 человек, из них 17 детей. Всем людям оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме", - сказано в сообщении.

В администрации Ростова-на-Дону уточнили, что более 600 объектов улично-дорожной сети были обработаны противогололедными материалами ночью и рано утром. Также работы проведены на особо опасных участках: на 33 мостовых сооружениях и путепроводах, а также на спусках и подъемах, ведется обработка тротуаров. В общей сложности в борьбе с гололедицей задействовано свыше 100 спецмашин и 2600 дворников, добавили в городской администрации.