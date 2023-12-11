Росприроднадзор оценил ущерб от мусора в водоемах Дагестана почти в 600 млн рублей

Коммунальные отходы зафиксированы на площади свыше 26 тыс. кв. м

МАХАЧКАЛА, 11 декабря. /ТАСС/. Специалисты оценили вред реке Андийское Койсу и Ирганайскому водохранилищу в Дагестане, причиненный в результате скопления мусора, почти в 600 млн рублей. Коммунальные отходы зафиксированы на площади свыше 26 тыс. кв. м, сообщила в своем Telegram-канале руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Мы получили информацию о загрязнении акватории Ирганайского водохранилища и реки Андийское Койсу в Дагестане твердыми коммунальными отходами. Во время обследования инспекторы службы зафиксировали скопление мусора на площади свыше 26 тыс. кв. м. Причина - многочисленные нарушения при обращении с отходами в ближайших к водоемам населенных пунктах. В период паводков, проливных дождей и селевых потоков ТКО смываются в реки и скапливаются в водохранилищах. Вред, причиненный реке Андийское Койсу, составил 345 млн рублей, а Ирганайскому водохранилищу - 244 млн рублей", - написала Радионова.

По ее словам, материалы проведенной проверки переданы в правоохранительные органы, которые поручили руководству муниципальных районов устранить выявленные нарушения. "Против загрязнителя возбуждено уголовное дело. Также Минприроды Республики Дагестан откорректировало терсхему обращения с отходами. Держим ситуацию на контроле", - добавила Радионова.