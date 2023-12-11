Мосгорсуд оставил под стражей экс-главу орловского УГИБДД Коршунова

Александра Коршунова обвиняют в незаконном участии в предпринимательской деятельности и злоупотреблении должностными полномочиями

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил в СИЗО до 17 марта бывшего начальника орловского управления ГИБДД Александра Коршунова, обвиняемого в незаконной предпринимательской деятельности, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Московский городской суд оставил без изменения постановление Басманного суда, Александр Коршунов останется в следственном изоляторе", - сказали в суде.

13 сентября районный суд продлил содержание под стражей в отношении обвиняемого до 17 марта.

По данным суда, Коршунов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в 2010-2022 годах он принимал активное участие в управлении несколькими коммерческими организациями, покровительствовал и предоставлял им льготы и преимущества. С 2014 по 2019 год Коршунов способствовал заключению контрактов на обслуживание комплексов автофиксации нарушений правил дорожного движения на сумму свыше 55 млн рублей. В 2011-2012 годах Коршунов содействовал размещению подразделений ГИБДД в зданиях, где по его указанию были созданы хозяйственные общества с выплатой им арендной платы, давал указания принимать экзамены на получение водительских удостоверений у учеников подконтрольной ему автошколы.

Кроме того, Коршунов, занимая должность доцента одной из кафедр Орловского юридического института МВД им. В. В. Лукьянова, похитил более 260 тыс. рублей из средств вуза. Установлено, что он и двое его подчиненных ввели руководство учебного заведения в заблуждение, нарушили должностные инструкций и не проводили все виды учебных занятий в соответствии с утвержденным расписанием.