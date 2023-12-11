В Москве за коррупцию перед судом предстанут два сотрудника территориальных управлений МЧС

По данным следствия, сотрудники МЧС неоднократно получали взятки за регистрацию маломерных судов, а также за выдачу удостоверений на право управления ими

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Следователи завершили расследование уголовных дел о коррупции в отношении двух сотрудников московского и подмосковных управлений МЧС России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.

"Вторым управлением по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование двух уголовных дел в отношении заместителя руководителя территориального органа (главного государственного инспектора по маломерным судам г. Москвы) Главного управления МЧС России по г. Москве, а также руководителя инспекторского участка №3 центра Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Московской области. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела переданы в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в течение 2022 года сотрудники МЧС неоднократно получали взятки за регистрацию маломерных судов, а также за выдачу удостоверений на право управления маломерными суднами.

Как отметили в пресс-службе, по месту службы и месту проживания обвиняемых проведены обыски, осмотрены изъятые предметы и документы, допрошены свидетели, в том числе должностные лица ГУ МЧС России по Москве и ГУ МЧС России по Московской области. В отношении одного обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении другого - домашний арест. Фигуранты признали вину в совершении инкриминируемых преступлений.