В Казахстане три человека погибли в результате обрушения одноэтажного здания

В местные больницы госпитализировали 11 человек

АСТАНА, 11 декабря. /ТАСС/. Три человека погибли в результате обрушения одноэтажного строения в казахстанском Костанае. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Костанайской области.

"В результате поисково-спасательных работ было спасено 12 человек. К сожалению, троих спасти не удалось", - говорится в сообщении. В местные больницы госпитализировали 11 человек, им оказывают необходимую помощь.

Ранее департамент по чрезвычайным ситуациям области сообщал, что после взрыва газовоздушной смеси произошло обрушение здания, предназначенного для ремонта грузовых автомобилей.

"Предварительно, получили повреждения 7 единиц легковой и 5 единиц большегрузной техники, а также 12 близлежащих частных домостроений", - пояснили в пресс-службе. Полиция начала досудебное расследование ЧП по статье о нарушении требований пожарной безопасности.