На востоке Канады из-за штормового ветра без света остались более 70 тыс. домохозяйств

Непогода привела к частичному нарушению паромного сообщения между провинциями Атлантической Канады

ОТТАВА, 12 декабря. /ТАСС/. Свыше 70 тыс. домохозяйств и других строений лишились электроснабжения из-за ураганного ветра и проливных дождей, обрушившихся на атлантические канадские провинции Новая Шотландия, Нью-Брансуик и Остров принца Эдуарда. Об этом сообщил телеканал CTV.

По данным Национального метеобюро Канады, скорость порывов ветра достигает 28 м/с. Наибольший урон понесла Новая Шотландия, где без света остались 47 тыс. потребителей.

Непогода частично нарушила паромное сообщение между провинциями Атлантической Канады. Введены ограничения и на мосту Конфедерации, который соединяет Новую Шотландию и Остров принца Эдуарда. По нему запрещен проезд фур, грузовиков, автомобилей с прицепами и автобусов.

Сообщалось также о подтоплении некоторых дорог. Ряд школ отменил занятия в понедельник. О пострадавших информации не поступало.