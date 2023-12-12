В Иркутской области устранили аварию на котельной в Тулуне

До потепления в городе продолжает действовать режим повышенной готовности

ИРКУТСК, 12 декабря. /ТАСС/. Аварийная ситуация на котельной в Тулуне Иркутской области, где были неполадки на двух котлах и снижалась температура теплоносителя, устранена. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в своем Telegram-канале.

"Сложная аварийная ситуация на котельной микрорайона Угольщиков в настоящий момент устранена. Котельная подает тепло во все обслуживаемые микрорайоны. Учитывая прогноз погоды, в отдельных жилых домах еще может быть прохладно", - говорится в сообщении.

До потепления в городе продолжает действовать режим повышенной готовности. Школы в связи с морозами работают дистанционно, детские сады принимают детей в режиме дежурных групп.

На котельной, которая обслуживает три микрорайона Тулуна, на одном из котлов вышло из строя оборудование, еще на одном котле произошла течь. Работа котельной не останавливалась, но была снижена температура теплоносителя, в квартирах жителей похолодало до плюс 10-21 градуса. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале накануне написал, что перед началом отопительного сезона муниципалитет проходил проверку готовности к зиме, и Ростехнадзор признал его не готовым. Кроме того, информация от единой дежурно-диспетчерской службы Тулуна о неполадках на котельной поступила в региональное министерство жилищной политики и энергетики с задержкой почти на сутки.

В Иркутской области установились сильные морозы. Температура опускается до минус 40-50 градусов.

Тулун в 2019 году пострадал от разрушительного наводнения. В октябре 2023 года был арестован мэр Тулуна Юрий Карих, его обвиняют в мошенничестве при расселении аварийного жилья.