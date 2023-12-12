12 декабря, 03:22,
обновлено 12 декабря, 03:25
Военная операция на Украине

В Минобороны сообщили о ликвидации тактической ракеты "Точка-У" над Белгородской областью

Ракету сбили дежурными средствами ПВО

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Киев пытался ударить по объектам на территории России с применением тактической ракеты "Точка-У", средства ПВО уничтожили ее над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"Сегодня в 05:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением тактической ракеты "Точка-У". Дежурными средствами ПВО украинская ракета была уничтожена над Белгородской областью", - отметили в ведомстве. 

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