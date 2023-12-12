В селе в Республике Алтай ввели режим ЧС из-за нарушения электроснабжения

На месте задействовали оперативную группу администрации Улаганского района и местного пожарно-спасательного гарнизона

ТАСС, 12 декабря. Режим чрезвычайной ситуации ввели в селе Балыкча Республики Алтай из-за нарушения работы МГЭС "Кайру" и выхода из строя резервного источника питания. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

"В связи с малым водотоком воды в реке Кайру, питающей водохранилище МГЭС "Кайру", а также выходом из строя резервного источника питания с 22:00 10 декабря произошло нарушение электроснабжения. Введен режим функционирования чрезвычайной ситуации по причине нарушения условий жизнедеятельности населения, зоной ЧС определен населенный пункт Балыкча", - говорится в сообщении.

Вечером 11 декабря электроснабжение населенного пункта частично восстановили путем запуска резервного источника питания мощность 100 кВт. 12 декабря в 07:30 (03:30 мск) в Балыкчу отправили дополнительный РИП 100 кВт из материального резерва для предупреждения и ликвидации ЧС правительства Республики Алтай.

На месте работает оперативная группа администрации Улаганского района и местного пожарно-спасательного гарнизона, принимаются меры по восстановлению сотовой связи, проводится оценка обстановки, дополнительные инструктажи по пожарной безопасности.