В Запорожской области правоохранители обнаружили схрон с 7 кг тротила в частном доме

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел

МЕЛИТОПОЛЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Правоохранители обнаружили и изъяли схрон с 7 кг тротиловых шашек, гранатами, взрывателями, противотанковыми минами и патронами в частном доме в селе Семеновка Запорожской области. Об этом сообщается в Telegram-канале "МВД медиа".

"В частном домовладении 37-летнего местного жителя правоохранители нашли тайник с 39 боеприпасами калибра 23х152 мм. В свою очередь в доме у 61-летнего мужчины стражи правопорядка, применив служебную собаку, обнаружили рюкзак с тротиловыми шашками общей массой около 7 кг, двумя гранатами Ф-1, одной гранатой РГД-5, тремя взрывателями УЗРГМ-2 и одной гранатой РГО с взрывателем УДЗ. Кроме того, там найдены четыре противотанковые мины и металлический короб с 440 патронами калибра 7,62 мм", - говорится в сообщении.

По данным полиции, владельцы домов в настоящее время служат в рядах Вооруженных сил Украины. "Все найденные опасные находки изъяты. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел", - отмечается в сообщении.