В Пскове из-за аварии на коммуникациях без тепла остались 50 жилых домов

По словам главы города Бориса Елкина, ремонт теплотрассы займет не более шести часов

ПСКОВ, 12 декабря. /ТАСС/. В Пскове 50 многоквартирных жилых домов остались без отопления из-за утечки на магистральной трассе теплоснабжения, сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале. По данным синоптиков, сейчас в городе около -3 градусов.

"Отключение электроэнергии на Завеличье в прошлую пятницу не прошло без последствий. На магистральной трассе теплоснабжения во дворе дома №5 по улице Байкова образовалась утечка. Ликвидировать ее без отключения тепла и земляных работ, к сожалению, невозможно. Для этого в 50 жилых домах микрорайона временно ограничат подачу тепла", - написал Елкин.

По его словам, работники теплосетей 12 декабря приступят к ремонту теплотрассы. "Работы должны занять не более шести часов. Буду информировать вас об их ходе", - добавил Елкин.