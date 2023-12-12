На востоке ДР Конго из-за оползней погибли более 10 человек

В результате стихии оказались повреждены многие объекты инфраструктуры и жилые дома в городе Букаву

НАЙРОБИ, 12 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 15 человек погибли из-за вызванных проливными дождями оползней в городе Букаву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом сообщил портал Actualite со ссылкой на местные власти.

По данным портала, оползни произошли в ночь на 11 декабря. В результате оказались повреждены многие объекты инфраструктуры и жилые дома. Местные гражданские организации обвиняют власти в недостаточной подготовке к сезону дождей, из-за чего и произошла такая "катастрофическая ситуация".