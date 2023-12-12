В Саратове экс-руководителей полиграфкомбината осудили за взятки

Бывших гендиректора и исполнительного директора предприятия приговорили к 10 и 10,5 года колонии

САРАТОВ, 12 декабря. /ТАСС/. Суд в Саратове признал двух бывших руководителей АО "Саратовский полиграфкомбинат" виновными в получении взяток почти на 9 млн рублей и приговорил к срокам от 10 до 10,5 года в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Речь идет об экс-гендиректоре и бывшем исполнительном директоре полиграфкомбината.

"С учетом позиции государственного обвинителя виновным назначено наказание соответственно в виде 10 лет и 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Каждому также назначен штраф в размере 7,5 млн рублей и лишение права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий, административно-хозяйственных в муниципальных и государственных органах и учреждениях, сроком на 5 лет", - говорится в сообщении.

Как установил суд, с 2016 по 2021 годы мужчины получали взятки от представителей юридических лиц, поставлявших на комбинат необходимые для производства товары и материалы, а также приобретавших у комбината отходы производства. Как отметили в прокуратуре, такая схема позволяла работать с поставщиками и покупателями в обход требований законодательства, не проводя закупки у широкого круга лиц. Всего злоумышленники получили более 8,9 млн рублей взяток.